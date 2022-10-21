طريقة حفظ الليمون خارج الثلاجة لوقت طويل

يستخدم الليمون في العديد من الأطباق الغذائية منها الأسماك والدواجن والخضروات حيث يضيف نكهة مميزة لهذه الأصناف، كما ويستخدم في الكثير من الأحيان للعلاج من الأمراض ونزلات البرد على وجه التحديد، ونظرًا لأهميته تبحث ربة المنزل على طريقة حفظ الليمون خارج الثلاجة، وهذا ما سنقدمه لك في هذا المقال:



1-طريقة حفظ الليمون خارج الثلاجة بالملح:



تعتمد طريقة حفظ الليمون خارج الثلاجة بالملح على عدد من الخطوات التي تساعد في الحفاظ على الليمون صالحًا لعدة أشهر، ولحفظ الليمون بهذه الطريقة تحتاج ربة إلى القيام بالخطوات الآتية:

-إحضار كمية مناسبة من الليمون لحفظها بالملح.

-توفير كمية من الملح اللازم لعملية حفظ الليمون.

-توفير وعاء زجاجي لحفظ الليمون.

-القيام بتقطيع حبات الليمون إلى أربع قطع متساوية.

-القيام بإضافة الملح إلى قطع الليمون، ثمّ القيام بوضعها داخل الوعاء.

-يتم وضع قطع الليمون داخل الجرة المعدة لحفظ الليمون، مع إضافة المزيد من الملح.

-ثمّ يتم إضافة نصف لتر من عصير الليمون إلى شرائح الليمون.

-بعد انقضاء أربعة أيام على عملية حفظ الليمون بالملح، يتم إضافة المزيد من عصير الليمون بحيث يتم غمر جميع شرائح الليمون به.

-يتم إغلاق الوعاء ووضعه في مكان بارد لمدة ثلاثة أسابيع، ويكون جاهزاً للاستخدام عندما تصبح قشور الليمون سهلة التقشير.

– يبقى الليمون بهذه الطريقة صالحًا لمدة ستة أشهر، مع ضمان بقائه في مكان بارد وبعيد عن أشعة الشمس.

– يجب أنّ يكون الوعاء محكم الإغلاق بعد الاستخدام في كل مرة، لضمان عدم تعرض الليمون إلى التلف.

2-طريقة حفظ الليمون خارج الثلاجة بالتجفيف:

تعدّ طريقة حفظ الليمون مجففًا طريقة سهلة للحفاظ على الليمون ولا تحتاج إلى الكثير من الجهد، وتستطيع ربة المنزل القيام بذلك من خلال اتباع الخطوات الآتية التي توضح طريقة حفظ الليمون خارج الثلاجة بالتجفيف:

‏-القيام بتقطيع الليمون المراد تجفيفه على شكل شرائح.

‏-يتم تجفيف شرائح الليمون عن طريق مجفف الطعام عند درجة حرارة تصل إلى 115، ولمدة 24 ساعة، أو عند 135 درجة لمدة ثمان ساعات.

‏-ومن الممكن تجفيف الليمون بالفرن، وذلك عن طريق وضعه على رف الفرن، وتستغرق عملية تجفيف الليمون في الفرن من ساعتين إلى ثلاث عند ضبط درجة الحرارة على 170 درجة.

‏-ويتم إضافة شرائح الليمون هذه إلى الشاي الساخن أو استخدامها في وصفات الطبخ،ذ حيث يتم استخدامها مع سمك السلمون المقلي بالفلفل.

وفي الختام يعدّ الليمون من الحمضيات التي تحتوي على العديد من الفوائد والعناصر الغذائية التي تسهم في الحفاظ على صحة الإنسان لذا احرصي على تخزينه وتناوله في جميع الأوقات .