خارطة مناطق روسيا حسب درجات التأهب فيها

دخل مرسوم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشأن فرض أربعة مستويات للجاهزية في البلاد على خلفية العملية الخاصة في أوكرانيا، حيز التنفيذ أمس الخميس.



وتختلف الإجراءات التي يجري تطبيقها في المناطق المشمولة بالقرار الرئاسي حسب درجات الجاهزية المفروضة فيها، وهي درجات تتراوح بين درجة التأهب الأساسية، والمرتفعة والوسطى والقصوى (الأحكام العرفية).



تتضمن إجراءات درجة الجاهزية الأساسية (“الخضراء”)، والتي تشمل كافة أراضي البلاد، تعزيز حماية السكان والمواقع المدنية والعسكرية والخاصة بالبنية التحتية، وكذلك فرض نظام خاص لعمل مواقع البنية التحتية.

يضاف إلى ذلك في مناطق درجة التأهب المرتفعة (“الصفراء”)، التي تشمل عددا من مقاطعات الدائرتين الفدراليتين الوسطى (بما فيها العاصمة موسكو) والجنوبية، تدابير الرقابة على عمل المرافق المهمة للبنية التحتية واستخدامها لسد احتياجات الدفاع، وتقييد حرية التنقل وتفتيش وسائل النقل.

فضلا عن كل ذلك، يتم في مناطق درجة الجاهزية الوسطى (“البرتقالية”)، والتي تشمل 8 مقاطعات متاخمة لمناطق القتال، فرض نظام خاص للدخول والخروج، كما تتم عمليات إجلاء سكان بشكل مؤقت إلى مناطق آمنة.

أما مناطق درجة الجاهزية القصوى (“الحمراء”)، التي تشمل دونيتسك ولوغانسك وزابورجيه وخيرسون، والتي تفرض فيها الأحكام العرفية بما تتضمن من تقييدات للحقوق الفردية والحريات العامة، فإضافة الى كل الإجراءات سالفة الذكر، يجري فيها تشكيل قوات دفاع إقليمية.

المصدر: وكالات