ناسا تنشر أحدث صورة لـ أعمدة الخلق

نشرت وكالة الفضاء الأميركية " ناسا" أحدث صورة يلتقطها التلسكوب الفضائي جيمس ويب لـ" أعمدة الخلق" التي تشكّل أعمدة ضخمة من الغاز والغبار تعجّ بنجوم في طور التكوّن.

وتظهر الصورة آلاف النجوم المتلالئة تحيط بأعمدة عملاقة باللونين البني والبرتقالي في الكون الشاسع، وتظهر الصور أجزاء شديدة الاحمرار في نهاية أعمدة عدة وتبدو كالحمم البركانية.

وذكرت "ناسا" في بيان أنّ هذا المشهد يمثل "مقذوفات نجوم في طور التكوّن"، تعود إلى بضع مئات من آلاف السنين فقط، مضيفةً أنّ هذه "النجوم تطلق بشكل دوري مقذوفات تفوق سرعة الصوت وتصطدم بسحب من المواد كهذه الأعمدة الكثيفة".

وأشارت "ناسا" إلى أنّ الصورة الجديدة "ستساعد الباحثين في مراجعة نماذجهم الخاصة بتكوين النجوم، من خلال تحديدهم عدداً أدق للنجوم المتكونة حديثاً بالإضافة إلى كمية الغاز والغبار في هذه المنطقة".

وتقع "أعمدة الخلق" في مجرة درب التبانة على مسافة 6500 سنة ضوئية من الأرض، وتحديداً في سديم النسر.

وأصبحت معروفة بفضل تلسكوب هابل الفضائي الذي التقط أول صورة لها عام 1995 ثم سنة 2014.