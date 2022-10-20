40 % نسبة توزيع المازوت في ريف اللاذقية

بيّنت شركة "محروقات" في اللاذقية أن نسبة توزيع مازوت التدفئة في المناطق الريفية بلغت 40 %، مع استمرار عملية التوزيع حتى تسليم كافة المسجلين على الدفعة الأولى ريفاً ومدينة.

وحسب بيانات التوزيع، التي اطلعت عليها "الوطن"، فإن نحو 72492 عائلة استملت الدفعة الأولى من مازوت التدفئة، من مجمل 335083 عائلة مسجلة للحصول على المادة في المحافظة.

يشار إلى أنه تم تخصيص كامل طلبات المازوت كل يوم جمعة للتدفئة، مع المباشرة بالتوزيع ضمن المدينة ما يساهم بالإسراع في إيصال المادة لكل المسجلين على مستوى المحافظة.

الوطن