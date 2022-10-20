حجز سرافيس في دمشق.. ما علاقة الـ«GPS» ؟!

أكدت محافظة دمشق، اليوم الخميس، حجز وسائط_نقل عامة (سرافيس) لتلاعب أصحابها بأجهزة التتبع الالكتروني وإحالة المخالفين للقضاء.

وفي بيان لها، قالت المحافظة: «من خلال المتابعة اليومية لعمل منظومة التتبع الالكتروني لوسائط النقل العامة تبين قيام عدد من أصحاب وسائط النقل العامة (السرافيس) بالتلاعب بأجهزة التتبع الالكتروني وفكها من على وسائط النقل العائدة لهم وتركيبها على وسائط نقل عامة اخرى (سرافيس) تعمل على نفس الخطوط بهدف التصرف بمادة المازوت المدعومة من قبل الدولة لغير الغاية المخصصة لها».

وأضافت: «بعد توقيف وسيلتي نقل عامة (سرافيس) من قبل فرع مرور دمشق وقيام الفنيين المعنيين بالكشف والتأكد من تركيب أكثر من جهاز عليهما بطريقة غير نظامية تم حجز الآليات المخالفة (السرافيس) وتنظيم ضبطين اثنين بحق المخالفين وإحالتهم إلى القضاء المختص وفقا للمرسوم التشريعي رقم 8 لعام 2021».

وبحسب البيان فأن الضبط الأول شمل تركيب جهازي تتبع على وسيلة نقل عامة واحدة (سرفيس) والضبط الثاني تركيب ثلاثة أجهزة على وسيلة نقل عامة واحدة (سرفيس).

هذا، وتهيب محافظة دمشق بأصحاب وسائط النقل العامة بعدم العبث بأجهزة التتبع الالكتروني وفي حال وجود أي شكوى أو تظلم مراجعة مديرية هندسة المرور والنقل لمتابعتها والعمل على حلها في حال كانت محقة.

كما تؤكد المحافظة أن أي تلاعب بالجهاز من قبل أي صاحب وسيلة نقل سيتم اتخاذ عقوبات رادعة بحق المخالف تصل لحجز المركبة مع تنظيم ضبط وفق المرسوم رقم /8/ لعام 2021 وإحالته للقضاء المختص.