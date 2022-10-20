بدء تنفيذ مشروع طاقة متجددة باستطاعة 10 ميغا في حسياء
أعلنت غرفة صناعة حمص عن بدء شركتها "شركة غرفة صناعة حمص للطاقات المتجددة تركيب الألواح الشمسية تنفيذ المرحلة الأولى من مشروعها باستطاعة 10 ميغا واط من المشروع بتكلفة تصل إلى 30 مليار ل. س بعد تنفيذ الأعمال المدنية اللازمة من تسوية للأرض وصب القواعد البيتونية اللازمة في حسياء الصناعية.
وقالت الغرفة في منشور لها انه بعد حصول شركة غرفة صناعة حمص للطاقات المتجددة المحدودة المسؤولية على موافقة من المحافظة على عقد إيجار أرض المشروع في المدينة الصناعية بحسياء في الرابع من الشهر الحالي، باشر فريق العمل بالشركة و بالمشاركة مع المدينة الصناعية وذلك بمشاركة عدد من الصناعيين في المدينة.
وذكرت أن الاستطاعة الكلية للمشروع من المقرر أن تتراوح بين 50 إلى 100 ميغا واط والذي سيستمر العمل فيه لإنهائه بأسرع وقت ممكن لتأمين مصدر متجدد للطاقة يؤمن الاستمرارية دون عقبات التقنين وانقطاع التيار الكهربائي.
B2B
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