احذر من تناول اللبن مع اللحم

يلجأ العديد من الأشخاص إلى تناول مواد غذائية متنوعة مع اللحوم دون أن يعلموا أن هناك بعض الأطعمة تفقد خواصها الغذائية ولن يستفيد منها الجسم إذا تم تناولها مع اللحوم، وهذا ما تحدثت عنه طبيبة الغدد الصماء والتغذية تاتيانا بوشاروفا.

وقالت: “لا ينبغي أن توجد اللحوم ومنتجات الألبان في الوجبة نفسها، والحقيقة هي أن الكالسيوم الموجود في الجبن والحليب والزبادي يعيق امتصاص الحديد بمعدل 50-60 في المئة، وهذا مهم يجب مراعاته عندما يتعلق الأمر بتغذية الأطفال والنساء الحوامل والمرضى الذين يعانون من فقر الدم”، بحسب ما أوردت وكالة “سبوتنيك”.



وبناءً على توصية الطبيبة، من الأفضل أكل اللحوم مع كوب من عصير الحمضيات أو الماء أكثر من أكلها مع القهوة أو الشاي، يقلل البوليفينول التانين الموجود في هذه المشروبات أيضاً من امتصاص الحديد.

وأضافت بوشاروفا: “إضافة إلى ذلك، فإن اللحوم أقل قابلية للهضم مع الأطعمة النشوية الخبز، البطاطس، الذرة، المعكرونة، وهذا مزيج مقبول، ولكن يجب تجنبه من قبل أولئك الذين يميلون إلى زيادة الوزن، ومن الأفضل للمرضى الذين يعانون من زيادة الوزن من أكل اللحوم بالأعشاب والخضروات”.