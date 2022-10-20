«وحش نووي» على حدود الناتو!

رصدت صور أقمار اصطناعية تمركز الغواصة الروسية الجديدة “بيلغورود” المزودة بطوربيدات نووية، على بعد حوالي 435 كلم من حدود حلف شمال الأطلسي “الناتو”.

ووفق صحيفة “صن” البريطانية، فإن الغواصة بيلغورود “قاتلة المدن” شوهدت وهي ترسو في ميناء في سيفيرودفينسك بالقرب من القطب الشمالي الروسي، فيما يُنظر إليه على أنه “أحدث تحذير” من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للغرب.

وتتصاعد مخاوف غربية من احتمال استخدام موسكو سلاحا نوويا تكتيكيا في أوكرانيا، منذ أن ألمح بوتين إلى ذلك بشكل مبطن، لدى ضم أربع مناطق أوكرانية لروسيا، ردا على خسائر في ساحة المعركة.

قدرات تدميرية خارقة

غواصة بيلغورود هي مشروع عاد إلى النور بعد أكثر من 30 عاما من الأبحاث والتطوير، التي تعود إلى الحقبة السوفيتية.

البحرية الروسية تسلمت أوائل يوليو الماضي غواصة كاي-329 بيلغورود، التي توصف بأنها من أضخم الغواصات في العالم.

تحمل اسم مدينة روسية تقع على بعد 35 كلم من الحدود مع أوكرانيا.

يناهز طولها 184 مترا وقادرة على حمل طوربيدات نووية.

سرعتها 70 عقدة وتعمل على عمق 100 متر.

يبلغ عرضها 18 مترا وارتفاعها 9 أمتار ويدفعها محركان نوويان.

يمكن لهذه الغواصة حمل 6 غواصات صغيرة مسيرة على شكل طوربيدات نووية من طراز “بوسايدون” بعيدة المدى، ويوازي حجم الطوربيد الواحد حجم حافلة مدرسية.

لهذه الطوربيدات نقاط قوة، إذ يمكنها أن تبقى في المياه لفترات طويلة، وتضرب الأهداف المائية والساحلية على مسافات تبعد 966 كلم تقريبا عن الغواصة الأم التي تحملها.

الغواصة النووية تتميز بقدرات مدمرة رهيبة، فهي عابرة للمحيطات وذاتية القيادة.

يمكنها حمل 100 ميغا طن من القنابل النووية، ومسيرات صغيرة لتنفيذ مهمات سرية، مثل قطع كابلات الإنترنت تحت سطح البحر.

تساعد في إجراء أبحاث علمية وعمليات إنقاذ في المناطق النائية التي يصعب بلوغها في المحيطات ومياه القطبين المتجمدين الشمالي والجنوبي.

ضغطة زر واحدة قد تكفي “غواصة نهاية العالم” لتهديد البشرية في مساحة واسعة، وذلك في نصف ساعة من الزمن.