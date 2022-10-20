إسرائيل تنوي تزويد أوكرانيا بـ لون أحمر

كشفت مصادر إعلامية عبرية أن "إسرائيل" تعتزم تزويد أوكرانيا بمنظومات إنذار مبكر للتحذير من سقوط الصواريخ، في الوقت الذي تطالب فيه كييف تزويدها بمنظومات دفاع جوي.

وقالت قناة "كان" العبرية إن "إسرائيل" عرضت على أوكرانيا تزويدها بمنظومة "لون أحمر" (تسيفع أدوم) التي تطلق صافرات إنذار عند سقوط قذائف صاروخية.

وأضافت أن أوكرانيا تصر على تزويدها بمنظومة القبة الحديدية، المخصصة لاعتراض صواريخ قصيرة المدى، وهو ما ترفضه "إسرائيل".

وأشارت القناة إلى أن المطلب الأوكراني سيتكرر غداً الخميس خلال محادثات هاتفية بين مسؤولين أوكرانيين وإسرائيليين.

وبحسب القناة، فإن وزير الحرب الإسرائيلي بين غانتس أكد في إحاطة الأربعاء أنهم لن ينقلوا أسلحة إلى أوكرانيا، وسيكتفون بتزويدها بأنظمة إنذار مبكر ضد التهديدات الجوية.

ولفت غانتس إلى مواصلة دعم أوكرانيا "إنسانياً"، بحسب ما نقلت "كان"، وأضاف: «سنواصل دعم أوكرانيا بحدودنا، كما فعلنا حتى الآن».

وكانت روسيا حذرت "إسرائيل" من تزويد أوكرانيا بأسلحة، مؤكدة على لسان رئيس مجلس الأمن الروسي ديمتري ميدفيديف، أن "الخطوة ستدمر جميع العلاقات مع روسيا".