القضاء الألماني يداهم المقر الرئيسي لـ«دويتشه بنك».. ما السبب ؟!

داهم القضاء الألماني المقر الرئيسي لأكبر بنك مقرض في ألمانيا “دويتشه بنك” Deutsche Bank الثلاثاء في إطار تحقيقات حول عملية احتيال ضريبية ضخمة كلفت الحكومة المليارات.

“دويتشه بنك” قال إن «المدّعين العامين في كولونيا فتشوا مكاتبه في فرانكفورت في إطار التحقيقات فيما يسمى بقضية “احتيال ضريبي”».

وأضاف البنك أنه «”يواصل التعاون الكامل” مع السلطات بشأن هذه القضية والتي ذُكر فيها اسم المستشار أولاف شولتس الذي نفى ارتكاب أي مخالفات».

وبرزت هذه الفضيحة لأول مرة في عام 2017 مع عديد من الأطراف الذين تبادلوا أسهم الشركات فيما بينهم يوم توزيع الأرباح للمطالبة بخصومات ضريبية على دفعة واحدة.

ومنذ ذلك الوقت، وُجّه الاتهام إلى عشرات الأشخاص في ألمانيا بشأن عملية الاحتيال بينهم مصرفيون ومحامون ومستشارون ماليون.

وفتشت السلطات الألمانية أيضاً بنوكاً كبرى أخرى خلال عام 2022 في إطار هذه القضية منها باركليز ومورغان ستانلي وجاي بي مورغان تشايس.