معلومات تسمعها للمرة الأولى عن خميرة البيرة

تحتوي خميرة البيرة على الكثير من الفيتامينات والمعادن. والبعض يأخذها لفتح الشهية وزيادة الوزن. إضافة إلى أنها تمد الجسم بالكثير من الوظائف الصحية:

– غنيّة بالمواد البروتينيّة التي تحتوي على الأحماض الأمينية الأساسية الضروريّة لبناء وتجديد الخلايا.

– تحتوي على الفيتامينات الهامّة للجسم مثل: فيتامين ب الضروري لعمليّات الأيض في الجسم.

– تحتوي على القواعد البيورينية المسؤولة عن تكوين المادة الوراثية في الخلايا. وعن تعزيز عمل الجهاز المناعي.

– تحتوي على المعادن مثل الزنك الذي يحارب مرض السرطان، والفسفور ، والبوتاسيوم، والحديد.