19-10-2022
معلومات تسمعها للمرة الأولى عن خميرة البيرة
تحتوي خميرة البيرة على الكثير من الفيتامينات والمعادن. والبعض يأخذها لفتح الشهية وزيادة الوزن. إضافة إلى أنها تمد الجسم بالكثير من الوظائف الصحية:
– غنيّة بالمواد البروتينيّة التي تحتوي على الأحماض الأمينية الأساسية الضروريّة لبناء وتجديد الخلايا.
– تحتوي على الفيتامينات الهامّة للجسم مثل: فيتامين ب الضروري لعمليّات الأيض في الجسم.
– تحتوي على القواعد البيورينية المسؤولة عن تكوين المادة الوراثية في الخلايا. وعن تعزيز عمل الجهاز المناعي.
– تحتوي على المعادن مثل الزنك الذي يحارب مرض السرطان، والفسفور ، والبوتاسيوم، والحديد.
إضافة تعليق جديد