“هيئة تحرير الشام” تصفي القيادي في “الفيلق الثالث” “أبو وكيل الحمصي”

أقدمت “هيئة تحرير الشام” (جبهة النصرة) على قتل القيادي في “الفيلق الثالث” التابع لتركيا “أبو وكيل الحمصي” بريف مدينة عفرين بريف حلب الشمالي، برصاص قناص

ونقلت وسائل إعلام معارضة، إن القيادي هو “ابراهيم عاجوقة” الملقب “أبو وكيل الحمصي” والذي يشغل منصب “مسؤول المعسكرات في الفيلق الثالث”، قتل قنصا من قبل “هيئة تحرير الشام” في قرية الخالدية بريف عفرين.



ونقلت الوسائل، أن اشتباكات حصلت بين الطرفين، بعد استنفار “الهيئة” لدخول مدينة إعزاز ، بالتزامن مع دعوات أطلقها ناشطون لقطع الطرق والخروج في مظاهرات والدعوة لإضراب كافة المناطق لمنع “الهيئة” من الدخول.

يذكر أن “هيئة تحرير الشام” (جبهة النصرة) تستعد لدخول مدينة إعزاز في معرض سعيها للسيطرة على ريف حلب الشمالي بالكامل، بعد سيطرتها منذ سنوات على إدلب.

تلفزيون الخبر