الرئيس العراقي الجديد: سنُعزز العلاقات مع الأسد

أعرب الرئيس العراقي الجديد “عبداللطيف جمال رشيد”، عن رغبته في تعزيز العلاقات الثنائية مه الرئيس الأسد، عقب برقية خطيّة أرسلها الرئيس السوري مهنئاً إياه بمناسبة انتخابه رئيساً.

وقال الرئيس العراقي “رشيد”، في تصريحات نقلتها وكالة “روسيا اليوم”، “سنعمل على تعزيز أواصر العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين والعمل المشترك لتحقيق السلام والاستقرار”.

من جهتها، ذكرت حسابات الرئاسة العراقية أن الأسد تمنى لرشيد النجاح في عمله لتحقيق كل ما يتطلع إليه الشعب العراقي من نمو وتطور.

وأشارت الرسالة إلى أن العلاقات التاريخية التي تربط البلدين تستدعي ضرورة تعزيزها في المجالات كافة، وبما يخدم المصالح المشتركة.

وانتخب البرلمان العراقي رشيد رئيساً للجمهورية خلفا للرئيس برهم صالح، بعد أشهر من المساومات والمفاوضات والمعارك الكلامية.

وفور انتخابه، عين رشيد مرشح الإطار التنسيقي، محمد شياع السوداني، لرئاسة الوزراء، منهيا عاما من الجمود السياسي الذي شهدته البلاد منذ الانتخابات البرلمانية المبكرة في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

وكالات

