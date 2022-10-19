الجهاز المركزي للرقابة المالية يكتشف قضايا فساد بقيمة تتجاوز 22 مليار!!

أكد رئيس الجهاز المركزي للرقابة المالية محمد برق أنه تم (وفق التقرير النهائي لعام 2021) اكتشاف ما يتجاوز 22 مليار ليرة و365 ألف دولار أميركي, منها ما يقارب 11,7 مليار ليرة أثناء تدقيق قيود وحسابات جهات القطاع العام ذات الطابع الاقتصادي، وما يقارب 3,9 مليارات ليرة نتيجة حسابات وقيود الجهات ذات الطابع الإداري، ولفت إلى أن البقية تم اكتشافها من خلال قضايا التحقيق التي بلغت 206 قضايا تمت معالجتها ، وتم اعتماد تقاريرها، وبناء عليها صدر ما يقارب 39 قرار حجز احتياطي وتم رفع الحجز بواقع 72 قرار رفع حجز لزوال أسبابها، وسداد المبالغ المترتبة بذمة المدينين مع الفوائد القانونية.

تأشير 300 ألف صك وظيفي

يشير رئيس الجهاز المركزي إلى الجهود المكثفة التي قامت بها المديرية على مشروع الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة، إذ إنه تم حتى نهاية 2021 إنهاء كل الدورات المالية المتراكمة والتي ترافقت مع سنوات الحرب الظالمة على سورية , كما تمكن الجهاز من دراسة وتأشير حوالي 300 ألف صك لمختلف الأوضاع الوظيفية للعاملين بالدولة .



تشرين