الجيش التركي يأمر هيئة تحرير الشام بالانسحاب من عفرين

قال مصدر مطلع في المعارضة السورية إن الجيش التركي أمر هيئة تحرير الشام /جبهة النصرة / بالانسحاب من مدينة عفرين بريف حلب الشمالي الغربي.

وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) بعد اجتماع مطول عقد مساء الثلاثاء أن “الجيش التركي يمهل هيئة تحرير الشام حتى يوم الخميس للانسحاب من كامل مدينة عفرين وريفها والرجوع إلى إدلب دون قيد أو شرط”.

وأشار إلى أن “رتلا عسكريا كبيرا يضم عشرات الآليات العسكرية غادر مدينة عفرين باتجاه محافظة إدلب”.

وبين المصدر أن ” بدء الانسحاب الفوري لمقاتلي هيئة تحرير الشام من مناطق عفرين يظهر جدية الموقف التركي واحتواء التصعيد والمواجهات التي جرت بين هيئة تحرير الشام ومقاتلي الجيش الوطني إضافة للمظاهرات التي شهدتها أغلب مناطق ريف حلب الشمالي والشرقي ضد سيطرة الهيئة ووصولها إلى ريف حلب”.

وشنت هيئة تحرير الشام بالتعاون مع فصائل موالية لها عملية عسكرية يوم الأربعاء الماضي وتمكنت صباح الجمعة الماضية من السيطرة على مدينة عفرين التي تسيطر عليها فصائل موالية للجيش التركي منذ شهر آذار/مارس عام 2018 ، إثر خروج مسلحي وحدات حماية الشعب الكردي منها بعد إطلاق عملية غصن الزيتون التي تم بموجبها السيطرة على منطقة عفرين وريفها