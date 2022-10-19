القبض على سوريين في ألمانيا بتهمة تهريب الكبتاغون إلى السعودية

ذكرت صحيفة (SZ) الألمانية أن محاكمة شخصين سوريين عقدت جلساتها حول محاولة تهريب كميات كبيرة من أقراص “الأمفيتامين” من مختبرات المخدرات غير المشروعة في الخارج.

وكشفت الصحيفة أن جهة الدفاع عن المتهمين طالبت بالسجن لمدة ست سنوات ونصف السنة وسبع سنوات، لذلك استمرت المحاكمة حتى يوم الإثنين الماضي أمام “المحكمة المحلية” في “ريغنسبورغ ” بناءً على مطالب المدعي العام.

وكان المدعي العام قد اعتبر أن السجن ثماني سنوات ونصف وتسع سنوات.



وأشارت الصحيفة إلى أنه في بداية المحاكمة، كان المتهمان لا يزالان صامتين، لكنهما اعترفا فيما بعد بالادعاءات، على الأقل جزئيًا. ومن المقرر النطق بالحكم في 21 تشرين الأول أكتوبر.

وبحسب الصحيفة، فإن الأمر يتعلق بتجارة العصابات في المخدرات بكميات ليست بالقليلة، يُقال إن الأقراص قد تم تصنيعها في مختبرات الأدوية في لبنان أو تركيا وبدت مثل عقار “الكبتاغون”، الذي لم يعد يُنتج بشكل قانوني. في الواقع، احتوت الأقراص على العنصر النشط (أمفيتامين) بدلاً من (فينتيلين) افترض كل من المدعين ومحامي الدفاع أن “المتهمين لا يعرفون ذلك”.

وأشارت الصحيفة إلى أن مهمة السوريين كانت إخفاء “الأقراص” في بضائع أخرى في مستودع مستأجر في “بافاريا السفلى” وتمويهها، وإحضارها بالشاحنات إلى “هامبورغ” أو “بريمرهافن” وشحنها من هناك في اتجاه السعودية أو شبه الجزيرة العربية عموما، تختم الصحيفة.