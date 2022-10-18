لأول مرة منذ 11 عاماً .. سورية تخرج من قائمة الدول الـ15 الأكثر استيراداً من إيران

كشف تقرير نشرته ” مصلحة الجمارك الإيرانية” عن خلو سورية ضمن قائمة الدول الخمسة العشر الأولى المستوردة من إيران خلال النصف الأول من العام 2022، كما أن سورية لم تعد من الأسواق الرئيسية للمستوردين الإيرانيين.

ووفقا لما نشره موقع “قناة العالم” الإيراني فقد أعلن متحدث في مصلحة الجمارك الايرانية، عن تصدير إيران نحو 29.28 مليون طن من السلع بقيمة 12.327 مليار دولار للبلدان الـ 15 المجاورة خلال النصف الاول من السنة المالية الجارية فترة 21 مارس/آذار حتى 20 سبتمبر/أيلول 2022.



وأضاف ” روح الله لطيفي” في بيان حول الاداء التجاري مع بلدان الجوار، أن الصادرات الايرانية قد نمت سعريا 10 بالمئة وانخفضت كمّيا 19 بالمئة على اساس سنوي.

بالمقابل أشار الى استيراد ايران 9.320 مليون طن من السلع بقيمة 11.870 مليار دولار بانخفاض كمي 14 بالمئة وسعري 4.4 بالمئة.

وحول الاسواق الرئيسية الخمسة الاولى المستوردة للسلع الايرانية، بيّن لطيفي أن العراق تصدر القائمة بتوريد 9.866 مليون طن بقيمة 3.382 مليار دولار

ثانيا حلت الامارات 5.721 مليون طن بـ 3.112 مليار و تركيا ثالثاً بـ 4.106 مليون طن بـ 2.626 مليار دولار و افغانستان 1.582 مليون طن بـ 792 مليون دولار و باكستان 1.315 مليون طن بـ 561 مليون دولار.

وحول بقية دول الجوار المستوردة لفت الى أن سلطنة عمان استوردت من ايران سلعا بـ 1.540 مليون طن بـ 542 مليون دولار، و آذربيجان 372 الف طن بـ 363 مليونا

و روسيا 622 الف طن بـ 339 مليونا و تركمانستان 631 الف طن بـ 206 ملايين دولار فضلا عن أرمينيا 426 الف طن بـ 177 مليونا و الكويت 2.356 مليون طن بـ 82 مليونا

و كازاخستان 273 الف طن بـ 75 مليون دولار، و قطر 464 الف طن بـ 65 مليون دولار و البحرين 4847 طناو3.9 مليون

و السعودية 476 الف طن بـ 246,509 دولارات.

وحول الاسواق الرئيسية التي استوردت ايران منها بالنصف الاول، تصدرت الامارات دول الجوار المصدرة بـ 7.206 مليار دولار وجاءت تواليا كل من تركيا 2.680 مليار دولار و روسيا 876 مليونا و باكستان 494 مليونا و عمان 365 مليون دولار.

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