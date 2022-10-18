18-10-2022
إصابة متزعم “جيش. الإسلام” في معارك ريف حلب
أصيب قائد “جيش الإسلام” بجروح خلال الاشتباكات الدائرة مع “هيئة تحرير الشام” بريف حلب الشمالي الإثنين 17 تشرين الأول/أكتوبر.
وقالت مصادر اعلامية محلية، إن اشتباكات عنيفة دارت بين “الفيلق الثالث” و”هيئة تحرير الشام” على جبهة بلدة كفرجنة بريف حلب الشمالي بعد أن شنت الأخيرة هجوماً واسعا في محاولة للسيطرة على البلدة.
وأضافت، أن عناصر الفيلق تصدوا للهجوم مشيرا لإصابة “عصام بويضاني” متزعم “جيش الإسلام”بجروح في قدمه وتم إسعافه لأحد مشافي المنطقة، كما أصيب القيادي في “الفيلق الثالث” أحمد ندوم أيضا.
وكالات
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