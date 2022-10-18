حرفي يتاجر بالإسمنت في ريف جبلة

كشف مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في اللاذقية أحمد زاهر، عن ضبط حرفي يتاجر بالإسمنت الأسود في ريف جبلة، إضافة إلى ضبط 50 مخالفة أخرى، اليوم الثلاثاء، في أسواق المحافظة.

وبيّن زاهر أنه خلال الرقابة على الفعاليات التجارية تم تسجيل مخالفة استجرار 4 طن من الإسمنت الأسود والاتجار بكمية 30 كيساً من المادة في السوق السوداء بحق حرفي في ريف جبلة، مشيراً إلى تنظيم الضبط أصولاً.

وأشار زاهر إلى تسجيل 12 مخالفة ضمن الأسواق، منها لعدم الإعلان عن أسعار حقائب يد رجالية، وألبسة في قنينص، وأدوات صحية في الزراعة، وأدوات منزلية في ساحة أوغاريت، ومواد متنوعة في محال تجارية.

وذكر أنه تم ضبط مخالفة اتجار بمادة البنزين بطريقة غير مشروعة، ومخالفة حيازة مواد أولية للدهانات مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية بكمية 250 كيلو غرام، لافتاً إلى اتخاذ الاجراءات اللازمة ومحاسبة المخالفين وفقاً للقانون.

الوطن أون لاين