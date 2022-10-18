ضبط تموين ب 688 مليون ليرة بحق تاجر شاي

أكدت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك أنه في إطار حملتها المشددة على الفواتير ومدى دقتها ضبطت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك باللاذقية سيارة شاحنة سكانيا محملة بمادة الشاي بمختلف الأوزان والأحجام متوجهة إلى محافظة حلب، وعند طلب الفواتير الخاصة بالمادة المحملة تبين بأنها مرسلة إلى تاجرين بموجب بوليصة شحن من دون فواتير من الشركة المرسلة، وببيانات مختلفة عن القيود الموجودة في الشركة المرسلة بقصد تضليل جهاز حماية المستهلك، والتلاعب بسعر مبيع الشاي والبيع بسعر أعلى.

وأشارت الوزارة إلى أنه تم أخذ تصريح خطي والتوجه الى الشركة المستوردة وتنظيم الضبط التمويني اللازم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة أصولاً بحق المخالفين.

هذاو بلغت الكميات المخالفة على الشكل التالي: شاي زنة ٥كغ كمية ١٨٤٤ كرتونة

– شاي زنة ٤٥٠غ كمية ٢٠٠ كرتونة.

– شاي زنة ٢٠٠غ كمية ١٥٠ كرتونة.

– شاي ظرف كمية ٤٠٠ كرتونة.

وتم تغريم المخالف بمبلغ 688,126,000 ليرة.