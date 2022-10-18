طن الذرة الصفراء بمليوني ليرة!

أكد مدير عام المؤسسة العامة للأعلاف عبد الكريم شباط أن المؤسسة لم تستلم أي كميات من مادة الذرة الصفراء من المزارعين منذ فتح باب التسويق بداية الشهر الجاري.

وبيّن شباط أن مربي الدواجن والتاجر يشترون الذرة من المزارع مباشرة وبسعر يتراوح ما بين 1.7 مليون- 2 مليون ليرة للطن الواحد.

كما ذكر أنه مع بداية إنتاج الموسم الحالي من الذرة الصفراء توقف التجار عن استيراد المادة، ما أدى إلى توفير القطع الأجنبي، حيث بات الاعتماد حالياً على الموجود في السوق.

وأشار المدير إلى أن الإنتاج الأكبر من الذرة الصفراء يتركز في محافظة حلب التي تحتل المرتبة الأولى بواقع إنتاج متوقع بحدود 260 ألف طن وفي المناطق المحررة بالرقة هناك إنتاج متوقع بحدود 40 ألف طن، إضافة إلى الإنتاج في محافظة دير الزور ومنطقة الغاب في حماة.

وتوقع شباط أن كمية الإنتاج الكلية من الذرة الصفراء الرطبة للموسم الحالي بحدود 400 ألف طن والمزروعة بمساحة تقارب 53 ألف هكتار.

وأوضح أن حاجة السوق الكلية من المادة سنوياً تصل إلى 1.2 مليون طن، لافتاً إلى أن الإنتاج لهذا الموسم خفف من فاتورة الاستيراد بحدود 40% ووفر قطعاً أجنبياً بحدود 160 مليون دولار.

أما بالنسبة لتحديد المؤسسة سعر شراء الطن الواحد من مادة الذرة الصفراء المحلية المجففة دوكمة للموسم الحالي بمبلغ مليوني ليرة، قال المدير إن «المزارع كان يتمنى الوصول إلى سعر يتراوح ما بين 1.7 -1.8 مليون ليرة للطن الواحد لكن المؤسسة رفعت السعر أكثر من رغبة المزارع»، مشيراً إلى أن قيمة مليوني ليرة للطن الواحد تعادل الأسعار العالمية المحددة في بلد المنشأ