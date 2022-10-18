سعر غرام الذهب يعود للارتفاع محلياً

يعود سعر غرام الذهب في السوق المحلية للارتفاع مجدداً، يوم الثلاثاء 18 تشرين الأول 2022 بمقدار ألف ليرة سورية.

وسجلت نشرة الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات بدمشق ارتفاعاً في غرام الذهب 21 حيث وصل إلى 228 ألف وذلك بازدياد ألف ليرة عن سوق الإثنين الماضي.

ووصل سعر غرام الذهب عيار 18 بنشرة الثلاثاء، إلى 195428 ليرة بعد أن كان 194571 الإثنين الماضي بحسب نشرة الجمعية.

وفي وقت سابق، أفاد رئيس الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات بدمشق غسان جزماتي لتلفزيون الخبر، حول تكرار ارتفاع سعر غرام الذهب بالسوق المحلية أنه يتأثر بارتفاع سعر الأونصة عالمياً ونتيجة التوتر السياسي الحاصل دولياً.

وبلغ سعر أونصة الذهب عالمياً في سوق 18 تشرين الأول 2022 حوالي 1657 دولاراً بسبب التوترات السياسية الدولية الحاصلة.

يذكر أن سعر غرام الذهب في سوريا يشهد تأرجحاً كبيراً نتيجة تخبط الوضع الاقتصادي الداخلي، وعاملي العرض والطلب والقوة الشرائية لدى المواطنين، عدا عن التأثيرات الناتجة عن الأزمات العالمية كالحرب في أوكرانيا.

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