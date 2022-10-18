شركة الزيوت في حماة ستطرح عبوة زيت قطن بموجب دفتر العائلة

أكد مدير عام شركة الزيوت في حماة المهندس عبد المجيد القلفة أن الشركة حققت مبيعات قاربت 3 مليارات و259 مليون ليرة سورية في الأشهر التسعة الماضية من العام الحالي، إذ حققت ربحاً قيمته مليار و187 مليوناً و508 آلاف، شملت زيت بذور القطن والكسبة غير المقشورة والصابون واللنت (مادة تنتج عن حلاقة بذور القطن قبل عصرها وإرسالها إلى التصدير).

وفي سياق متصل، تحدّث “القلفة” عن معاناة الشركة المتمثلة في نقص المواد الأولية، لاسيما بذور القطن المبشّرة بكميات جيدة في موسم 2022-2023 من مختلف محالج الأقطان في سوريا، ولفت أيضاً إلى معاناة الشركة من نقص في العاملين بسبب الحرب، والتسرب لأسباب مختلفة، إذ أن الملاك العددي الواجب هو 265 عاملاً، على حين هناك 132 فقط، علماً أنه يجري انتظار تعيين 66 موظفاً، يضاف إلى ذلك معاناة بعض العاملين في أرياف حماة من النقل من وإلى الشركة على الرغم من وجود 4 عقود نقل على خطوط حماة وطيبة الإمام وسلمية والتريمسة.

وأشار مدير فرع السورية للتجارة في حماة حيدر يوسف إلى أنه سيتم غداً طرح عبوة 4 ليترات من زيت القطن بسعر 39 ألف ليرة، وذلك في كل صالات مدينة حماة ومن بعدها في صالات مناطق وأرياف المحافظة، إذ سيحصل المواطن على العبوة بموجب البطاقة الأسرية.

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