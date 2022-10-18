طائرات مسيرة مجهولة تشن غارات على مواقع عسكرية شرقي سوريا

شنت طائرات مسيّرة مجهولة في منتصف ليلة الاثنين/الثلاثاء، سلسلة غارات على عدد من المواقع العسكرية في بادية مدينة (الميادين) في ريف دير الزور الشرقي، شرقي سوريا، وسط معلومات مؤكدة بعدم وقوع إصابات أو أضرار.



ويعتقد أن طائرات مسيرة مجهولة، تابعة لقوات الاحتلال الأمريكي، شنت سلسلة غارات على عدد من النقاط العسكرية المهجورة في بادية مدينة الميادين في ريف دير الزور الشرقي، مشيرا إلى أن الهجوم استهدف بادية بلدة (الدوير) تحديدا، دون أن يسفر عن وقوع إصابات أو أضرار مادية.



وكشفت مصادر محلية أن الهجوم الذي شنه الطيران المسير على مواقع كان يشغلها الجيش السوري سابقا، وقد تم إخلاؤها منذ فترة بعيدة.

وأكملت المصادر: “تلا الهجوم إطلاق قنابل ضوئية في سماء المنطقة، وفي الوقت ذاته شهد الشارع الرئيسي في بلدة “الدوير” إطلاق عشوائي من مصدر مجهول على سيارات المدنيين المارة في الشارع، إلا أنه لم يسفر عن أي إصابات في صفوف المدنيين”.

ومع بدء الغارات، كانت قوات الاحتلال الأمريكي قد نشرت أكثر من 5 عربات برادلي على الشريط النهري المقابل لمدينة الميادين التي يسيطر عليها الجيش السوري، الأمر الذي رأت فيه المصادر إجراء احترازيا لأي رد فعل من قبل القوات السورية المتمركزة في بادية “الميادين”.

وكانت قوات الجيش العربي السوري وقوات الدفاع الوطني في محافظة دير الزور قد أنهت بالأمس حملة تمشيط لبادية مدينة الميادين استهدفت فيها عناصر المجموعات الإرهابية المسلحة والتي تتخذ من قاعدة التنف المدعومة من الولايات المتحدة الأمريكية، مركزا لانطلاق هجماتها ضد قوات الجيش في عمق البادية.

سبوتنيك