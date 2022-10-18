تحذير من نسخة مزيفة من «واتس آب»

حذر خبراء في أمن المعلومات من نسخة واتس آب تهدد خصوصية المستخدمين وتعرض بياناتهم للخطر، داعين إلى حذفها على الفور من أجهزتهم.

وذكر موقع livemint التقني، أن النسخة المزيفة تحمل اسم YoWhatsapp وهذا الاسم يختلف عن الاسم الأصلي للتطبيق Whatsapp وكانت شركة أمن المعلومات Kaspersky أول من رصد هذا التطبيق المزيف.

وتتيح نسخة واتس آب المزيف للمخترقين والقراصنة إجراء سلسلة من الأعمال الخبيثة دون علم المستخدم وموافقته.

بما في ذلك النفاذ إلى المحادثات الخاصة به على تطبيق واتس آب الأصلي وسرقة بيانات الهوية وغيرها.

واللافت أن النسخة المزيفة تقدم مزايا مماثلة لما يقدمه واتس آب الأصلي مثل طلب الموافقات اللازمة لإنشاء الحساب

بما ذلك الرسالة القصيرة، والتحكم في واجهة التطبيق، وحظر مستخدمين آخرين ودعوة غيرهم لتحميله على أجهزتهم.