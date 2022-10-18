أسعار النفط تعمق مكاسبها.. ما السبب ؟!

صعدت أسعار النفط خلال تعاملات ضعيفة في تعاملات أمس الاثنين بالأسواق الآسيوية، في الوقت الذي تراجع فيه الدولار بقوة مع انتظار المستثمرين بيانات من الصين لقياس الطلب في أكبر مستورد للنفط الخام في العالم.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 82 سنتاً أو 0.9% إلى 92.45 دولار للبرميل لتتعافى من هبوط بلغ 6.4% الأسبوع الماضي.

وسجل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 86.33 دولار للبرميل، مرتفعا 72 سنتاً أو 0.84% بعد انخفاضه 7.6% الأسبوع الماضي، وفقاً لـ”رويترز”.

وقالت المحللة في مؤسسة (سي إم سي ماركتس)، تينا تينغ، إن «النفط وجد دعماً من مجموعة من العوامل، من بينها تصريحات الرئيس الصيني، شي جين بينغ، في مؤتمر الحزب والتي أكدت السياسات التيسيرية للاقتصاد فيما يمثل علامة إيجابية للتوقعات الخاصة بالطلب».

وأضافت “تينغ”، إن «التوقعات المستقبلية لمؤشر الدولار الأمريكي تراجعت اليوم، مما أتاح أيضاً فرصة انتعاش لأسواق النفط».

ويؤدي هبوط الدولار إلى جعل النفط في متناول حائزي العملات الأخرى.

ومن المتوقع أن تنشر الصين بيانات تجارية واقتصادية هذا الأسبوع.