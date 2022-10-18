هذا الأمر «سيدمّر» علاقتنا.. رسالة تحذير من روسيا لـ”إسرائيل”

حذّر نائب رئيس مجلس الأمن الروسي “دميتري ميدفيديف”، “إسرائيل” من تداعيات تزويد أوكرانيا بالأسلحة، قائلاً إن «أي خطوة تصب في إطار دعم القوات الأوكرانية ستضر بشدّة بالعلاقات الثنائية».

“ميدفيديف”، الذي شغل في الماضي منصبي الرئيس ورئيس الوزراء في بيان على تلغرام، قال إن «إسرائيل تستعد على ما يبدو لتزويد نظام كييف بالأسلحة.. إنها خطوة متهورة للغاية.. ستدمّر جميع العلاقات الثنائية بين بلدينا».

وفي أيلول الماضي، أبدى الأوكراني فولوديمير زيلينسكي صدمته من “إسرائيل” لعدم تزويدها كييف بأنظمة مضادة للصواريخ للمساعدة في مواجهة الهجمات الروسية.

ويشعر الاحـتلال، التي أدانت العملية العسكرية الروسية، بقلق من توتر العلاقات مع موسكو.