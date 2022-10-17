دخل موسعة غينس كأكبر طبيب عامل في العالم

دخل رجل يبلغ عمره 100 عام من ولاية "أوهايو" الأمريكية، موسوعة "غينيس" للأرقام القياسية، لكونه أكبر طبيب عامل في العالم، وهو في طريقه ليصبح أحد نجوم "تيك توك أيضاً"، بحسب صحيفة "نيويورك بوست" الأمريكية.

وحصد الدكتور "هوارد تاكر" اللقب في شباط عام 2021، حين بلغ من العمر 98 عاماً و231 يوماً، وفقاً لموسوعة "غينيس" للأرقام القياسية، حيث ستُعرض قصة الطبيب في الفيلم الوثائقي "What's Next" الذي ستخرجه "تايلور تاغليانيتي".

وتتعاون المخرجة مع حفيد ”تاكر" لتصوير هذا الفيلم، إذ أنها أنشأت قناة للطبيب على "تيك توك" أيضاً، حتى يتمكن محبوه من رؤيته وهو يعمل.

ويمارس طبيب الأعصاب عمله منذ عام 1947، مستمراً في تقديم خدماته للمرضى مرتين في الأسبوع، وقال الطبيب: "الناس يقولون لي إنني أبلي بلاءً حسناً بالنسبة لرجل في الـ 100 من عمره، وأتساءل في نفسي كم مرة يقابل هؤلاء طبيباً يبلغ من العمر 100 عام؟ لا أظن أنني قابلت شخصاً آخر يبلغ من العمر 100 عام، لم أقابل إلا نفسي".

وفضلاً عن إنجازات "تاكر" في المجال الطبي، فلقد حصل على شهادة في القانون أيضاً، وكان جندياً في البحرية خلال الحرب العالمية الثانية، وشغل منصب رئيس قسم علم الأعصاب في الأسطول "الأطلسي" خلال الحرب الكورية.

وعمل "تاكر" سابقاً، مدرساً في معهد الأعصاب بـ "نيويورك" الأمريكية، وتزوّج من إحدى طالباته بعد تخرجها، ثم عاد الزوجان إلى "كليفلاند" وأنجبا 4 أبناء، كما أن زوجته "سو" البالغة من العمر 89 عاماً، لا تزال تعمل أيضاً محللة نفسية، ولا تفكر في التقاعد مستقبلاً.