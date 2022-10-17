أزمة الطاقة تهدد مستشفيات ألمانيا

حذر وزير الصحة الألماني كارل لاوترباخ من أن المستشفيات في البلاد قد تغلق بسبب أزمة الطاقة الناجمة عن تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية وتعطل إمدادات أنابيب “نوردستريم، بحسب موقع msn.

وفي مقابلة مع وكالة ARD، متحدثاً عن أزمة الطاقة والتضخم الحالية، قال: «المستشفيات في وضع خاص. إذا لم نستجب بسرعة وبشكل حاسم، فسيتم إغلاقها».

“لاوترباخ” المنتمي إلى حزب المستشار #أولاف_شولتز الاشتراكي الديمقراطي، أوضح أنه سيتفاوض بشأن زيادة المساعدات الحكومية مع وزير المالية كريستيان ليندنر، مؤكداً أنه «لا يمكنه “على الإطلاق” أن يذكر حجم هذه المساعدات الآن».

كما أعرب “لاوترباخ” عن شكوكه حيال المطالب التي دعت إلى إنشاء صندوق خاص بالمستشفيات، على غرار الصندوق المخصص لزيادة النفقات العسكرية وقيمته 100 مليار يورو، قائلاً: «لا يمكن أن نطلق صندوقاً خاصاً لكل مجال»، وطالب بتوخي الحذر «حيث يجب تسديد كل شيء».

وفي منتصف الأسبوع الماضي، طالبت جمعية المستشفيات الألمانية بتدخل سريع من الحكومة، لافتة إلى أن 40٪ من المستشفيات في البلاد على وشك الإفلاس بسبب الزيادة المفرطة في أسعار الطاقة والتضخم المرتفع؛ مما يجعل من المستحيل على المستشفيات الاستمرار.