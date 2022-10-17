الأمن الجنائي يقبض على شبكة تعاطي وترويج مخدرات باللاذقية
ألقى فرع الأمن الجنائي في محافظة اللاذقية القبض على شبكة مؤلفة من 8 أشخاص تقوم بتعاطي وترويج مادتي الحشيش والحبوب المخدرة.
وفي بيان لها، قالت الداخلية: "في إطار ملاحقة تجار ومروجي المواد المخدرة، ومن خلال المراقبة الدقيقة تمكن مركز الأمن الجنائي التابع لشرطة منطقة اللاذقية من توقيف شبكة مؤلفة من ثمانية أشخاص تقوم بتعاطي وترويج الحشيش والحبوب المخدرة في حيي (الدعتور والقنجرة).
وأضافت الوزارة: "تمت مصادرة قطع من مادة الحشيش المخدر وحبوب نوع بيوغابلين مخدرة، وسجائر محشوة بمادة الحشيش، ومنظار، وشنتيانة حديد، وموس كباس، وجهاز إرسال لاسلكي كانت بحوزة الموقوفين".
كما أشارت الوزارة إلى أن الموقوفين اعترفوا خلال التحقيق معهم بإقدامهم على ترويج وتعاطي المواد المخدرة بالاشتراك مع أشخاص متوارين، مؤكدة ان التحقيقات والأبحاث مستمرة لكشف باقي المتورطين في القضية لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم
المصدر: وزرة الداخلية
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