17-10-2022
بنزيما خامس فرنسي يفوز بالكرة الذهبية
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انتهت قبل قليل مراسم حفل جائزة الكرة الذهبية السنوي الذي تقيمه مجلة فرانس فوتبول الفرنسية.
وذهبت الجائزة لهذا العام ورقمها 66 إلى النجم الفرنسي كريم بنزيما لاعب ريال مدريد وكان بحق الرجل الأهم في رحلة تتويج الملكي بالنجمة الرابعة عشرة لمسابقة دوري الأبطال، وتصدر قائمة الهدافين بـ 15 هدفاً.
كما أحرز مع ملكي مدريد لقب الدوري الإسباني وتصدر قائمة الهدافين بسبعة وعشرين هدفاً وفاز بالسوبر الأوروبي.
بنزيما خامس فرنسي يفوز بالجائزة بعد ريمون كوبا وبلاتيني وبابان وزيدان.
وكانت الجائزة حجبت عام 2020 بسبب جائحة كوروناو
وأكثر من فاز بها ميسي بسبع مرات أعوام: 2009 و2010 و2011 و2012 و2015 و2019 و2021.
الوطن أون لاين
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