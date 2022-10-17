تصفيفة شعر نائبة روسـية تثير الجدل على مواقع التواصل

انتشرت صور نائبة روسـية على مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب تسريحتها التي تشبه تسريحة شعر الشخصية الكرتونية الشهيرة "مارج سيمبسون".

وتم تداول صور "فالنتينا بيترنكو" السيناتور السابق عن "خاكاسيا" في جنوب روسيا، على “تويتر” بعد ظهور جديد لها، وانهالت التعليقات والأسئلة حول طبيعة تصفيف شعرها الكثيف والمجعد، وفق ما نقلت صحيفة “نيويورك بوست”.

وشبهها البعض بشخصية الشرير في فيلم “جيمس بوند”، بينما تساءل آخرون عن أدوات تصفيف شعرها.

في المقابل، عبرت المسؤولة الروسية عن ألمها من هذه التعليقات المتواصلة بشأن شعرها، مشيرةً إلى أنها تضطر للتعامل مع تلك المسألة بشكل يومي.

وقالت في تصريح قديم لإذاعة "موسكو" عام 2015: “لقد سئمت للغاية من الإجابة على هذه الأسئلة”، مضيفةً: “لدي شعر مجعد، أرفعه لأعلى ببعض دبابيس الشعر، هذا كل شيء”.