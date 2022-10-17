17-10-2022
القبض على سارق محلات في طرطوس
ألقى قسم الشرطة الشرقي في مدينة طرطوس القبض على شخص يمتهن سرقة المحلات التجارية ليلا وبحوزته حقيبة تحتوي معدات خاصة بالسرقة.
وقالت وزارة الداخلية إنه في إطار الجهود المبذولة وملاحقة المشبوهين وأرباب السوابق تمكن القسم الشرقي بطرطوس من إلقاء القبض على المدعو (محمد ، م) على متن دراجته النارية، وبتحري ملابسه عثر بحوزته على حقيبة جلدية بضمنها عدة صناعية يستخدمها بالسرقة ومبالغ مالية نتيجة بيع بعض المسروقات.
وبالتحقيق معه اعترف المقبوض عليه بقيامه بسرقة عدد من المحلات التجارية ليلاً وذلك عن طريق الخلع والكسر، وبدلالته تم استرجاع القسم الأكبر من المسروقات وتسليمها إلى أصحابها أصولاً.
وتمت مصادرة الأدوات والدراجة النـ.ارية التي كانت بحوزته، وسيتم تقديم المقبوض عليه إلى القضاء المختص أصولاً.
المصدر : وزارة الداخلية
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