التربية تفتتح مدرستين إحداهما للمتفوقين في دمشق وريفها

افتتحت وزارة التربية أمس الأحد، ثانوية المتفوقين الرابعة في المزة بدمشق ومدرسة البويضة حلقة أولى في ريف دمشق، بعد إعادة تأهيلهما وتجهيز مستلزماتهما بمنحة مقدمة من الصين.

وأوضح وزير التربية الدكتور دارم طباع أن ثانوية (المتفوقين الرابعة يائل الكنج) في منطقة المزة، والتي تم تقديم الأثاث لها من منحة من السفارة الصينية تم إعدادها لاستيعاب باقي الطلاب الناجحين المقبولين في اختبارات مدارس المتفوقين بدمشق، وتتضمن 21 قاعة صفية فيما تتضمن مدرسة البويضة بريف دمشق 10 قاعات صفية.

ولفت طباع إلى أن هذا الافتتاح يجسد التعاون المستمر في مجال القطاع التربوي بين البلدين الصديقين.

من جهته أشار القائم بأعمال السفارة الصينية بدمشق يانغ شو إلى أهمية التعليم في تنمية مهارات الشباب الذين هم بناة الوطن، لافتاً إلى أن العلاقات بين سوريا والصين تشهد تطوراً ملحوظاً.

سانا