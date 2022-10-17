عودة السياحة إلى ريف إد.لب المحرر!!

زارت مجموعتان سياحيتان متعددة الجنسيات (روسية – فرنسية – بريطانية – تشيكية – بلغارية – أسترالية ) موقع إيبلا الأثري، ومتحف معرة النعمان، إذ تمكن أكثر حوالى أربعين سائحاً معظمهم من جنسيات غربية، خلال رحلة نظمتها مديرية سياحة إد.لب في الريف المحرر، من زيارة إيبلا المدينة الأثرية المدرجة على لائحة التراث الإنساني، لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم (اليونسكو).

وتقول السائحة البلغارية نتالي (33 عاماً) التي جاءت مع زوجها: إن لديها “شعوراً جميلاً لأنه مكان لحضارة عريقة”، مضيفة بقولها: “نحب أن نكتشف تاريخ البلاد، وكيف كان، وكيف هو اليوم”.

هي الزيارة الأولى التي تقوم بها السائحة البلغارية ومنذ أن كانت في التاسعة من العمر في بلغاريا كانت تتحضر لزيارة سورية. وتقول: إن “المشاعر مختلطة”، مضيفة: “هناك تاريخ عظيم، وآلهة عديدة تمت عبادتها هنا. المكان جميل جداً، وفي الوقت نفسه، أحداث كثيرة مؤسفة حصلت هنا مع التنظيمات الإ.ر.ها.بية”. وتعبر عن أسفها لرؤية “ثقوب الرصاص وخراطيش الإطلاقات الفارغة”، و”تدمير التاريخ” الذي أقدم عليه الإ.ر.ها.بيو.ن.

ورغم الد.ما.ر والخراب الذي طال معظم المواقع التاريخية في ريف إد.لب المحرر، تستعيد مدن إد.لب في الريف المحرر والمناطق المحيطة بها اليوم بعد ثلاث سنوات على طرد الإ.ر.ها.بيين ، شيئاً من مظاهر الحياة الطبيعية.

وقد تولى رحلة السياح و تنظيمها “مديرية سياحة إ.د.لب”، والمديرية العامة للآثار والمتاحف.

ويقول مدير سياحة إد.لب ميمون فجر: إن اد.لب في الريف المحرر تستقبل بين الحين والآخر زواراً يأتون عادة كأفراد.

ويوضح فجر أن زيارة الموقع تأتي في إطار “التعريف بتراث وهوية” إيبلا ومحافظة إد.لب التاريخية، كما تهدف إلى “جعل المنطقة سياحية لما لذلك من مردود كبير جداً اقتصادياً وثقافياً”.

وتشير كاترين، طالبة الدكتوراه في مجال الأثنروبولوجيا في جامعة إكستر البريطانية إلى أن “المواقع الأثرية في إد.لب حضارة وتراث وثقافة” مؤكدة أن “هذه المحافظة الخضراء الجميلة لابدّ أن تكون مملوءة بالسياح من جميع أنحاء العالم في يوم ما “.

تشرين