“وحش فولاذي تحت الأرض”… مشروع سوفيتي غامض

أطلق العنان لخيالك: الأرض انفتحت أمامك، وحش فولاذي يزحف … لكن الغواصات تحت الأرض ليست خيالًا.

تيرا هي كلمة لاتينية تعني “الأرض”.

كانت أول غواصة تيرا في الاتحاد السوفيتي. كانت المشاريع السوفيتية موجزة ومضغوطة. غواصة تحت الأرض للمخترع ألكسندر تريبليف: سائق واحد، لكن كان من الممكن الاستغناء عنه، كان يمكن التحكم فيها عن بعد. السرعة – 10 م / ساعة.

لماذا غواصة تيرا؟ لأنها كالغواصة لكنها تسير تحت الأرض، وليس تحت الماء.

تيرا هي كلمة لاتينية تعني “الأرض”. يوجد في مقدمة الغواصة مثقاب (300 دورة في الدقيقة)، يوجد في الخلف أربعة مقابس دفع. يتم توفير الطاقة بواسطة كابل كهربائي من السطح.

تم اختبار الآلة في جبال الأورال عام 1946. لقد “أبحرت” الغواصة تحت الأرض لمسافة 40 مترا.

اختفى “الخلد”

معظم هذه المشاريع يكتنفها الغموض. كتب عدد من المنشورات، بما في ذلك صحيفة أر غي، عن الشيء الأكثر إثارة للدهشة: في أوائل الستينيات، تم بناء مصنع لتصنيع “الغواصات تحت الأرض” في شبه جزيرة القرم. كانت مهمتها تدمير صوامع صواريخ العدو ومخابئ القيادة تحت الأرض. بالإضافة إلى ذلك، يمكن للغواصة تحت الأرض” تركيب شحنة نووية، ومن خلال تفجيرها عن بعد، تتسبب في حدوث زلزال اصطناعي. وتؤكد التقارير أن خروشوف دعم الفكرة. في عام 1964، غادرت أول “غوصة تحت الأرض” – “الخلد القتالي” – المخزونات. كان لديها محطة طاقة نووية، بفضلها تم إنشاء تدفق تجويف حولها، مما قلل من قوة الاحتكاك وجعل من الممكن اختراق الغرانيت والبازلت.

بلغ قطر “الخلد” 3.8 م، وطوله 35 مترا. الطاقم – 5 أشخاص. كانت “الغواصة” قادرة على حمل طن من المتفجرات بالإضافة إلى ما يصل إلى 15 شخصا للإنزال. سمح المفاعل بالوصول إلى سرعات تصل إلى 7 م / ساعة. حتى ذكر اسم القائد – العقيد سيميون بودنيكوف. لماذا توقف العمل؟ وفقًا لإحدى الروايات، أثناء الاختبارات، انفجر محرك الغواصة التي دخلت تحت الأرض في جبال الأورال. السبب غير معروف. كان الانفجار نوويًا، وتبخر الجهاز. ثم تم إغلاق المشروع.

اجلس وخمن

لن تجد معلومات عن غواصات تيرا الحديثة. حتى في ملفات سنودن أو أسانج. على الرغم من أن المشككين يؤكدون أن عصر “الغواصات تحت الأرض” في الماضي – فلماذا “نحتاج إلى قضم الغرانيت” إذا كان بالإمكان إطلاق صاروخ باليستي عابر للقارات برأس حربي مناور؟ ولن تتمكن أي أنظمة دفاع جوي من اعتراضه.

هذه، بالطبع، حجة، لكن إذا تم إطلاق صاروخ، فإن شيئًا ما سيحلق أيضًا من العدو. أنت تطلق النار – يطلقون عليك النار. ولكن إذا حدث زلزال في مكان ما، فلن يطلق أحد النار على أحد. ينطلق الجميع من حقيقة أن كل ما يحدث تحت الأرض لا يعتمد على الشخص. الزلازل والأعطال وتحولات الصفائح التكتونية – ظروف قاهرة. وحتى لو نشأت شكوك، فلا شيء يمكن إثباته. فكل شي ينتهي في الأرض. اجلس وخمن.

“ثعبان” هتلر

مشروع طموح آخر: مهندس القوارب الألماني ريتر ميدجارد شلانج. يمكن أن تغوص في البحر حتى 100 متر مثل الغواصة العادية. ودون الصعود إلى السطح، تنتقل إلى قاع البحر، وتحفر نفقًا بسرعة تصل إلى 10 كم / ساعة في أرض ناعمة أو تصل إلى 2 كم / ساعة في الصخور. الوزن – 60 ألف طن، الطاقم – 30 شخصا. كانت تتألف من مقصورات، يختلف عددها حسب المهمة. هكذا، يبلغ الطول من 399 إلى 524 م، التسلح – ألف لغم يزن 10 و 250 كغ، وطوربيدات تحت الأرض وقذائف لتقويض الصخور. كان يوجد طوربيد استطلاع في الأمام. كان هناك حتى 12 رشاشًا مزدوجًا على متن الغواصة. لماذا الرشاشات تحت الأرض؟ وهذه المعجزة الألمانية يمكن أن تخرج إلى الأرض وتندفع للهجوم على الجنازر بسرعة 30 كم / ساعة.

لا نحفظ ما لدينا

تم تطوير مشروع أول غواصة تيرا في الإمبراطورية الروسية. أسماء المخترعين: بيتر راسكازوف ويفغيني تولكالينسكي. هناك تقارير تقول إن رسومات راسكازوف قد سرقتها المخابرات الألمانية. سمح ذلك لألمانيا بإنشاء عدد من المشاريع الرائعة عشية الحرب العالمية الثانية.