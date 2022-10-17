موقف جديد للسعودية يخصّ سوريا

أكد الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز على ضرورة الحفاظ على سيادة سوريا واستقرارها وعروبتها، ومنع تجدد العنف على أراضيها.

جاءت تصريحات الملك في خطاب خلال افتتاح أعمال السنة الثالثة من الدورة الثامنة ل‍مجلس الشورى بحضور ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

وشدد الملك السعودي خلال خطابه على أهمية منع تجدد العنف في سوريا، والحفاظ على اتفاقات وقف إطلاق النار، وإيصال المساعدات الإنسانية للمحتاجين السوريين.

وبخصوص الملف اللبناني، فقد أكد الملك السعودي على ضرورة تنفيذ إصلاحات سياسية واقتصادية هيكلية شاملة تقود إلى تجاوز أزمته.

كما أشار إلى أهمية "بسط الحكومة اللبنانية سلطتها على جميع الأراضي اللبنانية لضبط أمنه والتصدي لعمليات تهريب المخـ.ـدرات والأنشطة الإرهـ.ـابية التي تنطلق منها مهددة لأمن المنطقة واستقرارها".

وفي الشأن العراقي، أكد العاهل السعودي أن المملكة تدعم أمن واستقرار العراق ونمائه ووحدة أراضيه، وهويته العربية ونسيجه الاجتماعي، وتطوير أوجه التعاون ثنائياً وجماعياً.