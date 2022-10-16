معرض "كون شيرتو"في غاليري ألف نون

برعاية وزارة الثقافة واحتفالا بأيام الفن التشكيلي السوري تقيم "ألف نون" غاليري معرض "كون شيرتو" وذلك يوم غدالأثنين 17 تشرين الأول الساعة السادسة مساءا ويستمر حتى 27 تشرين الأول

و"كون شيرتو" عبارة عن مزيج من لوحات فنية لمجموعة من الفنانين الرواد والمعاصرين إضافة إلى لوحات مختارة من مسابقة ألوان وأفكار التي افتتحت نشاطها منذ خمس سنوات إلى اليوم .

جاءت تسمية "كون شيرتو" للتفريق ما بين عازف صولو واحد أو اثنين أوثلاثة أو خمسة أساسيين حيث يكتب النص الموسيقي لهم، هذا النغم مابين الأصيل والمعاصر والمستقبل هو ما سيتم طرحه في المعرض.

يذكر أن "ألف نون" تأسست عام 2016 عبر "درويش من حبق" والتي عرفت بمشروعها التنموي عبر نشر طاقة الجمال والحب عن طريق الفن وظهرت في الوقت الذي أغلقت فيه صالات سورية الفنية بسبب الحرب ..

تفتح صالة "ألف نون" أبوابها لعشاق الفن بدءا من الساعة 1 ظهرا حتى 6 مساء

العنوان: سورية - دمشق - ساحة الشهبندر