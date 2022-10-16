لا مفرّ أمام سائقي وسائط النقل العامة ..! جي بي أس الخيار الوحيد و قريباً نسبة الالتزام 100%

لاحظ المواطنون خلال الأيام الماضية تحسنا ملموساً في واقع النقل فمع تزويد أغلب السرافيس بأجهزة الـ Gps لم يعد أمام السائقين الذين كانوا يتهربون من العمل على خطوطهم من مفر، هذه الخطوة لاقت استحساناً كبيراً من قبل جميع المواطنين إلّا أنها في المقابل لم تكن كذلك بالنسبة لبعض سائقي السرافيس تحت ذرائع كثيرة وفي مقدمتها عدم دقة تلك الأجهزة .

وعلى وقع ذلك، قال عضو المكتب التنفيذي لقطاع النقل والمواصلات في محافظة دمشق مازن دباس : إننا اليوم نشاهد أن الازدحام على الخطوط قد خفّ وإن أغلبية سائقي وسائط النقل العامة يلتزمون بالمسار المحدد لهم، وأكد دباس أن من كان يقوم من السائقين بالمتاجرة بمادة المحروقات بدلاً من العمل على الخطوط المخصصة لهم لم يعد يستطيع ذلك لأن كمية المحروقات مرتبطة بمدى التزامه بالمسار المخطط له وكل سائق يعمل على المسار وبالخطة المدرجة يتقاضى المحروقات كاملة وأي سائق لا يلتزم لن يحصل على مادة المحروقات.

ولفت دباس إلى أن نسبة التدخل البشري في الجهاز صفر، أي لا يوجد أي تدخل بشري بالجهاز لأنه مرتبط بالأقمار الصناعية ولا يمكن لأي شخص أن يتدخل في عمله، مبيناً أن ادعاءات السائقين حول توقف الجهاز أثناء انقطاع شبكة الإنترنت هو ادعاء غير صحيح، فأجهزة الـ(الجي بي إس) تعمل على الأقمار الصناعية فقط، مضيفاً: خلال الأيام الماضية لتطبيق الأجهزة تمت ملاحظة الفرق في الازدحام على وسائط النقل، حيث قام السائقون بالعمل على المسارات المحددة لهم وعدد السفرات الواجب قطعها للحصول على مادة المحروقات.

ونوه دباس بأنه تم تركيب 7400 جهاز Gps على وسائل النقل العامة في محافظة دمشق من أصل 8500 آلية، وتباعاً سيتم حرمان مخصصات المحروقات لكل من لم يركب الجهاز، فالمراقبة الرسمية مفعلة على خمسة خطوط في دمشق وسيتم إضافة 12 خطاً جديداً وبقية الخطوط مفعلة بالمراقبة الافتراضية أي تقطع الآلية 165 كم حتى تحصل على المخصصات 30 ليتراً للسرافيس، و40 ليتراً للباصات 24 راكباً، و90 ليتراً للباصات الكبيرة.

وأضاف الدباس :أوعزت المحافظة بزيادة الكميات للسرافيس الملتزمة بالمسار المحدد، وأوعزت بأن كل سائق يعبث بجهاز التتبع، للمرة الأولى يحرم لأسبوع والثانية لشهر والثالثة يحاسب حسب المرسوم 8 وقد يحال للسجن وتم الإيعاز لتوزيع المخصصات يوم العطلة على السرافيس الملتزمة بالمسارات المحددة، وبعد الانتهاء من عملية السرافيس سيتم الانتقال لتركيب الـGPS للتكاسي.

بدوره، أكد مدير هندسة المرور بدمشق سامر حداد أن هناك التزاماً كبيراً من قبل سائقي السرافيس على خطوطهم ووصلت نسبة الالتزام إلى 85% حتى الآن، وستصل إلى 100% قريباً، وأن هذه الآلية ستساهم بضبط مادة المحروقات، وفي حل مشكلة المواصلات للمواطنين، مضيفاً : يراجع المديرية في كل يوم عدد كبير من سائقي السرافيس لعدم حصولهم على المخصصات كاملة، وذلك لعدم استكمالهم للمسافة التي يجب قطعها، عندها يمكن الاعتراض للتأكد من عمل الجهاز وفي حال توقف شبكة الإنترنت عن الجهاز لسبب ما فإن المسافات المقطوعة تُخزّن في ذاكرة الجهاز ويجري احتسابها بمجرد عودة الشبكة، فهناك قرار بفرض عقوبات رادعة بحق صاحب الآلية إذا ثبت تلاعبه بالجهاز تشمل إيقاف تزويد الآلية بالوقود لمدة أسبوع في المرة الأولى ولمدة شهر في المرة الثانية وحجز المركبة مع تنظيم ضبط في المرة الثالثة وفق المرسوم رقم 8 لعام 2021.

تشرين