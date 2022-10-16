محاولة اغتيال حفيد شيخ قبيلة شمر في الحسكة

اعلن تنظيم “داعش” استهداف قيادي قوات سوريا الديمقراطية “قسد”، أمس الجمعة، بريف الحسكة.

وقالت مصادر محلية، إن الانفجار استهدف حفيد “حميدي الدهام” شيخ قبيلة شمر ومؤسس “قوات الصناديد” المنضوية في “قسد”.

وقالت وكالة “أعماق” الناطقة باسم التنظيم، في بيان يوم أمس، عناصر من التنظيم فجروا عبوة ناسفة بآلية عسكرية لـ “قسد” في “تل علو” التابع لمنطقة اليعربية بريف الحسكة.



وأضافت أن العملية أدت لمقتل قيادي من “قسد” وإصابة 3 كانوا يرافقونه في الآلية.

ويعرف عن هذه المنطقة (تل علو) أنه مكان تجمع ما تسمى بـ “قوات الصناديد” التي يتزعمها حميدي الدهام التابع لـ “قسد”.

ونشرت صفحة “الصناديد الآن” على فيسبوك خبرا يهنىء بسلامة حفيد مؤسس “الصناديد” وهو حميدي بندر الحميدي، بعد انفجار عبوة ناسفة بسيارته في منطقة تل علو، مشيرة إلى إن الانفجار تسبب بإضرار مادية.