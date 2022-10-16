تعرفوا إلى أسهل 5 جنسيات يمكنكم الحصول عليها

نشرت وسائل إعلام مؤخرا تفاصيل هامة للراغبين في الهجرة أو اللجوء بشأن الدول التي تمنح جنسيتها لهم بسهولة .

إليكم الدول التي تمنح جنسيتها بسهولة :

جمهورية الدومينيكان : تقع في جزيرة هيسبانيولا في منطقة البحر الكاريبي، وشروط الحصول على جنسية فيها إثبات أنك تعمل براتب 1500 دولار أميركي من مصدر خارج البلاد لتحصل على الإقامة الدائمة، وبعد عامين فقط، يمكنك التقديم على الجنسية، وتعلم اللغة الإسبانية، وتستمر إجراءات الحصول على الجنسية لمدة 3 سنوات .



البيرو: تقع في غرب أميركا الجنوبية، تشترط إثبات أنك تعمل براتب شهري قيمته 1000 دولار أميركي، أو من خلال الدراسة أو الاستثمار وبعدها مباشرة يمكنك التقدم بطلب الحصول على الإقامة الدائمة، وبعد 3 أشهر تحصل على الإقامة الدائمة، وبعدها الحصول على الجنسية مع شرط تعلم اللغة الإسبانية .

الجنسية البلجيكية : تقع في أوروبا، يشترط الحصول على عرض عمل من صاحب عمل بلجيكي، مع تواجدك بشكل شخصي في البلد، وإثبات من عملك بأنه “لا غنى عنك”. ويمكن أيضا أن تجهز سجلا احترافيا في رياضة ما، أو تكون متميزا في مجال الثقافة، أو العلوم، ويشترط للحصول على الجنسية البلجيكية، الإقامة أيضا لمدة 5 سنوات .

والشرط الثابت هو ببساطة إثبات أنك مستقل ماليا، مع دخل كافٍ، لتغطية تكاليف معيشتك، وبعد ذلك يمكنك تقديم طلب الجنسية .

الجنسية البولندية: تمنح بولندا الجنسية للذين عاشوا بشكل مستمر في البلاد لمدة 3 سنوات على الأقل، بالإضافة إلى إثبات دخل ثابت، والملكية القانونية لمنزل. وإظهار علاقتك الجيدة بزملائك في العمل، وبالمجتمع المحيط بك وتعلم اللغة البولندية .

الجنسية البرازيلية: تقع في أميركا الجنوبية، وتشترط الإقامة لمدة 4 سنوات على الأقل أو سنة واحدة فقط في حال الزواج من مواطن/ة برازيلي/ة، أو في حال كان لديك مولود على الأراضي البرازيلية فيحق له حينها منح الجنسية لأبويه، ويجب أن يكون من تقدم بالطلب قادرا على إعالة اسرته، وأن يتقن اللغة البرتغالية .

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