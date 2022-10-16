معجزة تاريخية : نفق مائي يصل بين سورية ودولة عربية

كان أحد أبرز تلك الصروح التي شيدت في العهد الروماني نفق مائي وصف بالمعجزة التاريخية لطوله الكبير الذي كان يصل سوريا بإحدى دول الجوار.

هو نفق ديكابلوس المائي في سهل حوران، والأطول في العالم..

ويعتبر أطول نفق مائي في العالم معجزة مائية تحت الأرض لربط مدن الديكابلوس مائيا ببعضها، ويمتد النفق مسافة 170 كيلومتر بين الأردن والشام وهو أطول ب 9 مرات من ثاني أطول نفق بالعالم والموجود في إيطاليا ويعد إمبراطورية مائية تحت الأرض.

ويوصف النفق بـ”أعجوبة تراثية” تدل على عراقة الحضارات التي سكنت حوران، حيث إن النفق يربط مجموعة من القرى في نظام مائي فريد تغذيه مجموعة من الينابيع الغزيرة في حوران.