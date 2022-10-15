15-10-2022
العثور على جثة رجل ضمن كورنيش جبلة باللاذقية
وردت معلومات إلى شرطة منطقة جبلة في اللاذقية حول وجود جثة شخص ضمن منور بناء قيد الإنشاء بكورنيش جبلة.
على الفور توجهت دوريات من شرطة منطقة جبلة وقسم الأدلة الجنائية إلى المكان وشوهدت جثة شخص تبين أنه يدعى (وائل - ح) مواليد ١٩٨٤ ممددة على الأرض تبين أنه تعرض للسقوط من منور بناء ، تم إعلام هيئة الكشف الطبي والقضائي وبالكشف تبين أن سبب الوفاة هو سقوطه من مكان مرتفع.
تم نقل الجثة وإيداعها مشفى جبلة الوطني ، والتحقيقات مازالت مستمرة لكشف ملابسات الوفاة.
وزارة الداخلية السورية
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