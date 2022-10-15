ريف دمشق.. 8% من الأسر حصلت على مخصصات «مازوت التدفئة»

كشف عضو المكتب التنفيذي لقطاع المحروقات في محافظة ريف دمشق ريدان الشيخ، أن نسبة توزيع مادة التدفئة بالمحافظة وصلت إلى 8% فقط من نسبة العائلات المستحقة، مشيراً إلى وجود حوالي 740 ألف بطاقة مدعومة على مستوى ريف دمشق.

وبيّن الشيخ في تصريح صحفي أن عدد العائلات التي تسلمت الدفعة الأولى من مخصصات #مازوت التدفئة وصل إلى 550 ألف أسرة بالمناطق الباردة والجبلية مثل القلمون وجبل الشيخ في ريف دمشق.

وأضاف أن معدل توزيع المادة يصل إلى حوالي 9 طلبات يومياً، معرباً عن أمله بأن يزيد خلال الفترة القادمة في حال تمت زيادة المخصصات من شركة محروقات.

كما لفت الشيخ إلى أنه تم توزيع الدفعة الأولى حالياً 50 ليتراً ومن المتوقع أن يتم توزيع 50 ليتراً أخرى كدفعة ثانية، إضافةً إلى 50 ليتراً بشكل مباشر وبالسعر الحر عبر الرسالة وقد تم تحديد 17 محطة لبيع المادة.

وذكر أن جميع مدارس ريف دمشق حصلت على مخصصاتها من مازوت التدفئة لهذا العام .