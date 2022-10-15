شاب سوري يحبط سرقة بنك في النمسا

تمكن شاب سوري من إحباط عملية سطو على أحد البنوك في مدينة سالزبورغ النمساوية بعد أن تدخل في اللحظات الأخيرة لمنع اللص من أخذ المال والفرار بفعلته.

وقال موقع volksblatt النمساوي إن شاباً سورياً يبلغ من العمر 36 عاماً يقيم في منطقة في أوبرترون تمكن من إحباط عملية سطو على بنك في مدينة سالزبورغ يوم الإثنين الماضي، وفق ما أعلن يوم الأربعاء.

وأضاف أن شخصاً مجهول الهوية ملثماً دخل فرع فولكس بنك بعد الساعة 2:30 مساءً بقليل قبل أن يشهر مسدساً بوجه الموظفة ويصرخ بوجهها، “أعطني كل المال! النقود الورقية! بسرعة أكبر! بسرعة أكبر! ضعي المال في الكيس! ”

الموظفة البالغة من العمر 26 عاماً استجابة لصرخات وتهديدات اللص ووضعت مبالغ مالية في الحقيبة التي انتزعها السارق من يدها قبل أن يهمّ بمغادرة المبنى مرة أخرى.

لكن شاباً سورياً كان موجوداً بالبنك أمسك باللص من الخلف وتعارك معه لفترة قصيرة بالأيدي ما دفع الجاني ليتخلى عن حقيبة الورقية التي تحتوي على المسروقات إضافة إلى سلاحه الذي هدد به الموظفة.

غير أن اللص تمكن في النهاية من الهرب والخروج من الفندق والاختفاء في مركز تسوق قريب، حيث غيّر ملابسه وغادر بعد ذلك بقليل.

فيما ذكرت إحدى وسائل الإعلام النمساوية أن الشاب السوري يدعى حسان مراد، مشيدة بدوره الحاسم في إحباط عملية سرقة البنك.

وكالات