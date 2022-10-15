كم بلغت قيمة الصادرات التركية إلى سورية منذ بداية العام الحالي؟

بلغت قيمة الصادرات التركية إلى سورية ملياراً و72 مليون دولار، منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية شهر أيلول (سبتمبر) الماضي بزيادة 0.62% عن العام الماضي.

وبحسب وكالة الأناضول التركية فقد تضمنت معظم الموادّ المصدَّرة إلى سورية، موادّ بناء من حديد وأسمنت وسيراميك.

وخلال العام الماضي، أعلنت وزارة التجارة التركية أن سورية باتت تحتلّ المركز الخامس في قائمة المستوردين للبضائع التركية بقيمة صادرات بلغت 924 مليوناً و175 ألف دولار أمريكي.

وكشفت الوزارة عن قيمة صادراتها إلى دول الجوار خلال الأشهر الثمانية من العام الحالي، والتي زادت بنسبة 35.4% مُقارَنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.

كما نقلت وكالة “الأناضول” التركية عن وزارة التجارة ومجلس المصدِّرين الأتراك، أن سورية حلّت في المرتبة الخامسة بين دول الجوار المستوردة خلف كل من العراق وبلغاريا وإيران واليونان.

وفي وقت سابق أكد رئيس مجلس إدارة الاتحاد التركي لمصدِّري الخضار والفواكه الطازجة أن سورية تتصدر قائمة الدول المستورِدة للخضار والفواكه التركية، من حيثُ نسبة الزيادة مُقارَنة مع العام الماضي.



وكالات