دواء "ملوّث" يودي بحياة عشرة أطفال يمنيين مصابين بالسرطان

توفي عشرة أطفال على الأقل من مرضى سرطان_الدم في أحد مستشفيات العاصمة اليمنية صنعاء، بعد حقنهم بدواء "ملوث" و"مهرّب" من الخارج، وفقاً للسلطات المحلية ومصدر طبي.

وأوضحت وزارة الصحة في حكومة "الحوثيين"، أمس الخميس، أن 19 طفلاً في مستشفى الكويت يعانون من سرطان الدم، وتتراوح أعمارهم ما بين 3 و15 سنة، تعرّضوا لمضاعفات إثر تلقيهم دواء تم تهريبه لصيدلية خاصة، بحسب وكالة "فرانس برس".

وذكرت الوزارة أنّ عشرة من هؤلاء الأطفال توفوا، في وقت ما زال طفل واحد في حالة حرجة للغاية، وثمانية أطفال يعانون من مضاعفات خفيفة.

وأشارت الوزارة إلى أنّ تحقيقاتها أفضت إلى اكتشاف تلوث بكتيري في عبوات الدواء المستخدم، الذي تم تهـريبه من الخارج، وفقاً للبيان.

وكشف مصدر طبي أن الدواء كان منتهي الصلاحية، وتـ. ـوفي الأطفال "إثر الحقن مباشرة"، مرجّحاً أن عدد الوفيات أعلى مما أعلنت عنه السلطات، نظراً لوجود 50 طفلاً في الوحدة ذاتها.

ويشهد اليمن نقصاً كبيراً في الأدوية والمعدّات الطبية، نتيجة الحـرب المستمرة منذ 2014 بين التحالف الذي تقوده السعودية ويدعم الحكومة المعترف بها دولياً، وبين "الحوثيين" الذين يسيطرون على صنعاء ومناطق أخرى.

وتسبّبت الحرب في اليمن بمقتل أكثر من 377 ألف شخص بشكل مباشر أو غير مباشر، وفق تقرير أصدرته الأمم المتحدة نهاية العام الماضي.

وأدى النـزاع لانهيار القطاع الصحي اليمني، حيث تستورد الحكومة المعترف بها الأدوية من الخارج، لكن تتطلب عملية نقلها إلى مناطق سيطرة "الحوثيين" وقتاً طويلاً بانتظار موافقة الطرفين.

أما الأدوية التي تستورد مباشرةً إلى مناطق "الحوثيين"، تصل عبر سفن تخضع للتفتيش من قبل التحالف العسـكري بقيادة السعودية في مياه البحر، وغالباً ما تكون أسعارها مرتفعة جداً.

وتحققت الأمم المتحدة من مقـتل وإصابة أكثر من عشرة آلاف طفل منذ بداية الصـراع اليمني، بحسب تقرير لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف".