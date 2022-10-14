القبض على شبكة تزاول مهنة تحويل الأموال

في إطار متابعة جرائم التعامل بغير الليرة السورية تمكن مركز الأمن الجنائي التابع لمديرية منطقة جبلة في اللاذقية من كشف شبكة تمتهن تحويل واستلام الحوالات المالية بطريقة غير قانونية، وقام بإلقاء القبض على ثلاثة أشخاص من أفراد هذه الشبكة في مدينة جبلة ومصادرة دراجتهم النـ.ارية يستخدمونها في تنقلهم وضبط بحوزتهم مبلغ وقدره ثلاثة ملايين وستمائة ألف ليرة سورية، وبدلالتهم تمكن مركز الأمن الجنائي المذكور من إلقاء القبض على شريكيهم في مدينة اللاذقية وهما المدعو (أحمد . ق) الذي عثر بحوزته على مبلغ مالي وقدره عشرين مليون ليرة سورية وضبط في منزله مبلغ عشرة ملايين ليرة سورية، والمدعو (محمد . غ) الذي كان يستقل سيارة مستأجرة يستخدمها في التنقل وتم حجزها وعثر فيها على مبلغ مالي وقدره واحد وستون مليون وسبعمائة وثمانون ألف ليرة سورية، ومبلغ ثلاثة آلاف وخمسمائة يورو، وستمائة دولار أمريكي، وبالتحقيق معهم اعترفوا بمزاولتهم مهنة تحويل الأموال بطرق غير قانونية بالاشتراك مع أشخاص متوارين خارج القطر، وتمت مصادرة أجهزتهم الخليوية التي تحوي محادثات ورسائل تثبت تورطهم وتعاملهم بغير الليرة السورية.

بلغ مجموع المبالغ المالية المصادرة ( خمسة وتسعون مليون وثلاثمائة وثمانون ألف ليرة سورية ) وتم إيداعها لدى مصرف سورية المركزي، ومازالت التحقيقات مستمرة وسيتم تقديمهم إلى القضاء المختص.

وزارة_الداخلية_السورية