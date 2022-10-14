للرجال.. 5 فيتامينات هامة تمنحكم الصحة والقوة

يعد الحصول على الفيتامينات سواء عن طريق تناول الطعام أو الأقراص والكبسولات أمراً صحياً ومفيداً للحصول على حياة أفضل.

ولكن تختلف درجة ونسبة احتياج الرجال والنساء للفيتامينات فهناك أنواع ضرورية ومهمة بالنسبة لطبيعة جسد المرأة أكثر من الرجل والعكس.



وبالنسبة للرجال الذين يمتلكون عضلات أضخم تبذل مجهوداً أكثر من النساء، هناك مجموعة من الفيتامينات المهمة لدعم قوتهم وصحتهم ومن أهمها:

1. فيتامين “A”

الرجال بحاجة إلى الحصول على الكميات المناسبة من هذا الفيتامين لأنه يساعد على تقوية العظام وهو أمر مهم بالنسبة للرياضيين وكبار السن كما أنه يقوي جهاز المناعة ويحافظ على صحة الجلد وخصوصاً لدى الرجال الذين لا يستخدمون مستحضرات العناية الجلدية بطبيعة الحال مثل النساء ومن ثم يعد هذا الفيتامين كافيا لحماية جلود الرجال.

2. فيتامين “B12”

من أهم الفيتامينات بالنسبة للرجال لأنه يحافظ على صحة الجهاز العصبي وبالنسبة للرياضيين فهو يمنع الارتجاف الذي يصيب اليدين والجسم عند حمل الأوزان الحديدية ويحارب الصرع ويساعد على تأخر تساقط الشعر إذا كان الصلع وراثياً كما أن نقص معدلاته في جسم الرجل له دور في إصابته بالضعف الجنسي.

3. فيتامين “C”

لهذا الفيتامين العديد من المزايا ويعد أهم تلك الفوائد بالنسبة للرجل الوقاية من نزلات البرد والإنفلونزا والمساعدة على التئام الجروح بسرعة أكبر وتقوية الأوتار التي تربط بين العضلات، كما أنه يقلل من أضرار التدخين وآثاره على الجسم وأخيراً يخفض من مستويات الكوليسترول الضار في الدم.

4. فيتامين “D”

أهم فوائد هذا الفيتامين بالنسبة للرجال أنه يمنع الإصابة بهشاشة العظام، كما أنه يجعل الجسم أقل قابلية لتراكم الدهون بداخله حيث أظهرت الدراسات أن هناك علاقة تربط ما بين السمنة ومستويات وجود فيتامين “D” بداخل الجسم.

كما يكافح هذا الفيتامين أية فرص لنمو الخلايا السرطانية داخل الجسم ويكافح الإصابة بسرطان القولون والبروستاتا.

5. فيتامين “E”

من الفيتامينات التي لا غنى عنها بالنسبة للرجال لعدة أسباب أهمها الوقاية من أمراض القلب والأوعية الدموية، كما أنه يقوم بدور مهم في تقوية جهاز المناعة وتخلص الجسم من السموم وبالنسبة لصحة العين وحاسة البصر يدعم هذا الفيتامين سلامة وصحة العينين ويمنع الإصابة بإعتام عدسة العين مع تقدم العمر.

كما أنه يعزز إنتاج الحيوانات المنوية ويمنع إنتاج حيوانات مشوهة داخل السائل المنوي ويزيد من خصوبة الرجال ويقلل من أضرار التدخين الخطرة.