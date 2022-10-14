جوزة الطيب.. أسرار خفية لم تسمع بها من قبل

تعتبر جوزة الطيب نوع من البهارات المشهورة والمعروفة باسم المعجزة. لما لها من فوائد صحية وتجميلية. وإليك أبرز الفوائد والأسرار الخفية التي لم تسمع عنها من قبل:

– تقاوم الاكتئاب



لها تأثير مهدئ على الجسم. ما يجعلها مضادة للاكتئاب بشكل كبير. ويستخدم الكثير من الأدوية المعتمدة على الأيورفيدا هذه التوابل جزءاً من الدواء في علاج الاكتئاب. والقلق.



– تعزيز صحة الجهاز الهضمي



تعمل على تحسين صحة الجهاز الهضمي بشكل عام. وتساعد في التخلص من نفخة البطن. والتلبكات المعوية. والإسهال. وتعد مهدئة لآلام. وقرحة المعدة

– تساعد في علاج الأرق

لها دور هام في علاج الأرق. فيمكنك وضع جوزة طيب صغيرة في كوب من الحليب الدافئ. تجد أنها تسبب النعاس لدى كثير من الناس. وتعطي الكثير من الأمهات أطفالهن حليباً دافئاً مع القليل من مسحوق جوزة الطيب المخلوط بها.

– تساعد على تخفيف الألم

لها خصائص مضادة للالتهابات يمكن أن تساعد في تخفيف الألم. والانزعاج. فهي تحتوي على مواد كيميائية. مثل: الميريستيسين. والإليميسين. والسافرول. والأوجينول. ما يجعلها مفيدة لعلاج الألم. وتم العثور على هذه المواد الكيميائية في زيت جوزة الطيب.